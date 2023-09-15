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15 сентября, 15:00

В Киеве сняли звёзды с обелиска городу-герою и похвастались очередным успехом декоммунизации

C обелиска "Городу-герою Киеву" сняли советские золотые звёзды

<p>C обелиска "Городу-герою Киеву" сняли несколько советских золотых звёзд. Обложка © Telegram / Киевская городская государственная администрация</p>

C обелиска "Городу-герою Киеву" сняли несколько советских золотых звёзд. Обложка © Telegram / Киевская городская государственная администрация

С обелиска "Городу-герою Киеву" сняли позолоченные изображения медали "Золотая Звезда", а также табличку с надписью на русском языке. Об этом заявила заместитель главы местной администрации Анна Старостенко. В результате остались две пятиконечные звезды: одна из них находится в центре стелы, а вторая, которая, к слову, самая большая — на вершине.

"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!" — написала она в соцсетях.

Старостенко добавила, что на обелиске год 1941-й сменили на 1939-й, то есть время начала Второй мировой войны.

В Черновцах начали демонтаж братской могилы советских офицеров-освободителей

В Черновцах начали демонтаж братской могилы советских офицеров-освободителей

Ранее Лайф писал, что во Львовской области Украины снесли четыре памятника бойцам Красной армии. При этом за день до этого там демонтировали ещё два.

Никита Осипов
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