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29 августа, 18:58

В Черновцах начали демонтаж братской могилы советских офицеров-освободителей

<p>Демонтаж памятника на могиле генералов и офицеров СССР в Черновцах. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/stranaua/120660" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Политика страны"</a></p>

Демонтаж памятника на могиле генералов и офицеров СССР в Черновцах. Обложка © t.me / "Политика страны"

В городе Черновцы на юго-западе Украины горсовет распорядился демонтировать памятник на братской могиле советских генералов и офицеров, которые погибли при освобождении Буковины, сообщает издание "Страна". Объяснили это тем, что "Советскому Союзу не место" в городе.

"В парке Шевченко больше не будет братской могилы советских генералов и офицеров. Памятник демонтируем, а тела эксгумируем и перезахороним на кладбище на Зелёной", — сказано в сообщении.

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Анатолий Симоненко
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