В Черновцах начали демонтаж братской могилы советских офицеров-освободителей

В городе Черновцы на юго-западе Украины горсовет распорядился демонтировать памятник на братской могиле советских генералов и офицеров, которые погибли при освобождении Буковины, сообщает издание "Страна". Объяснили это тем, что "Советскому Союзу не место" в городе.

"В парке Шевченко больше не будет братской могилы советских генералов и офицеров. Памятник демонтируем, а тела эксгумируем и перезахороним на кладбище на Зелёной", — сказано в сообщении.