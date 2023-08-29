В Черновцах начали демонтаж братской могилы советских офицеров-освободителей
Демонтаж памятника на могиле генералов и офицеров СССР в Черновцах. Обложка © t.me / "Политика страны"
В городе Черновцы на юго-западе Украины горсовет распорядился демонтировать памятник на братской могиле советских генералов и офицеров, которые погибли при освобождении Буковины, сообщает издание "Страна". Объяснили это тем, что "Советскому Союзу не место" в городе.
"В парке Шевченко больше не будет братской могилы советских генералов и офицеров. Памятник демонтируем, а тела эксгумируем и перезахороним на кладбище на Зелёной", — сказано в сообщении.
Ранее на Украине в селе Михновцы Лубенского района Полтавской области демонтировали бюст русского и советского учёного-биолога Ивана Мичурина.