Регион

Уведомления отключены

6 сентября, 18:51

На Украине снесли ещё четыре памятника советским воинам

Во Львовской области Украины снесли четыре памятника бойцам Красной армии

<p>Снесённый памятник советским солдатам в селе Великий Любень. Обложка © T.me / "Деколонизация. Украина"</p>

Снесённый памятник советским солдатам в селе Великий Любень. Обложка © T.me / "Деколонизация. Украина"

Во Львовской области Украины снесли четыре советских памятника. Об этом написали в телеграм-канале "Деколонизация. Украина", приложив кадры сноса.

  • Снесённый памятник советским солдатам в селе Коропуж. Фото © T.me / "Деколонизация. Украина"
    Снесённый памятник советским солдатам в селе Коропуж. Фото © T.me / "Деколонизация. Украина"
  • Снесённый памятник советским лётчикам в посёлке городского типа Магеров. Фото © T.me / "Деколонизация. Украина"
    Снесённый памятник советским лётчикам в посёлке городского типа Магеров. Фото © T.me / "Деколонизация. Украина"
  • Снесённый памятник советским солдатам в селе Добросин. Фото © T.me / "Деколонизация. Украина"
    Снесённый памятник советским солдатам в селе Добросин. Фото © T.me / "Деколонизация. Украина"

Снесённый памятник советским солдатам в селе Коропуж. Фото © T.me / "Деколонизация. Украина"

1 / 3

Судя по опубликованным в канале заявлениям, советские памятники снесли в населённых пунктах Добросин, Великий Любень и Магеров, а также в селе Коропуж. За день до этого во Львовской области были снесены ещё два памятника советским воинам.

Во Львовской области снесли третий за неделю советский памятник

Во Львовской области снесли третий за неделю советский памятник

На Украине разрушают не только памятники советским солдатам. К примеру, 20 августа в селе Михновцы Лубенского района Полтавской области демонтирован бюст русского и советского учёного-биолога Ивана Мичурина.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров