На Украине снесли ещё четыре памятника советским воинам
Во Львовской области Украины снесли четыре памятника бойцам Красной армии
Снесённый памятник советским солдатам в селе Великий Любень. Обложка © T.me / "Деколонизация. Украина"
Во Львовской области Украины снесли четыре советских памятника. Об этом написали в телеграм-канале "Деколонизация. Украина", приложив кадры сноса.
Судя по опубликованным в канале заявлениям, советские памятники снесли в населённых пунктах Добросин, Великий Любень и Магеров, а также в селе Коропуж. За день до этого во Львовской области были снесены ещё два памятника советским воинам.
На Украине разрушают не только памятники советским солдатам. К примеру, 20 августа в селе Михновцы Лубенского района Полтавской области демонтирован бюст русского и советского учёного-биолога Ивана Мичурина.