На Украине снесли ещё четыре памятника советским воинам

Во Львовской области Украины снесли четыре советских памятника. Об этом написали в телеграм-канале "Деколонизация. Украина", приложив кадры сноса.

Судя по опубликованным в канале заявлениям, советские памятники снесли в населённых пунктах Добросин, Великий Любень и Магеров, а также в селе Коропуж. За день до этого во Львовской области были снесены ещё два памятника советским воинам.