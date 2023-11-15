В Киеве снесли памятник Пушкину, который неоднократно оскверняли вандалы

В Киеве демонтировали памятник легендарному поэту Александру Пушкину, который неоднократно оскверняли вандалы. Видео сноса появилось в украинских телеграм-каналах.

Кадры сноса памятника Пушкину в Киеве. Видео © Telegram / Реальний Київ | Украина

Монумент, установленный в 1962 году, стоял в центре украинской столицы — на Берестейском проспекте напротив парка Киевского политехнического университета. Чтобы снести памятник, его пришлось исключить из госреестра объектов культурного наследия национального значения. До этого монумент Пушкину неоднократно обливали краской, а на постаменте оставляли надписи о необходимости "выжигать всё русское". Где теперь будет находиться памятник, не сообщается.