В Киеве снесли памятник Пушкину, который неоднократно оскверняли вандалы
В Киеве демонтировали памятник легендарному поэту Александру Пушкину, который неоднократно оскверняли вандалы. Видео сноса появилось в украинских телеграм-каналах.
Кадры сноса памятника Пушкину в Киеве. Видео © Telegram / Реальний Київ | Украина
Монумент, установленный в 1962 году, стоял в центре украинской столицы — на Берестейском проспекте напротив парка Киевского политехнического университета. Чтобы снести памятник, его пришлось исключить из госреестра объектов культурного наследия национального значения. До этого монумент Пушкину неоднократно обливали краской, а на постаменте оставляли надписи о необходимости "выжигать всё русское". Где теперь будет находиться памятник, не сообщается.
В начале 2023 года украинский кабмин одобрил законопроект, по которому упрощается демонтаж и уничтожение памятников, связанных с Российской империей или советской историей. Данный документ позже получил известность в обществе под названием "Анти-Пушкин". Спустя некоторое время власти инициировали изъятие из госреестра ряда таких монументов, в числе которых памятники Пушкину, Суворову и Ушакову.
Кадр из видео Telegram / Реальний Київ | Украина