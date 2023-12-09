В Киеве начался демонтаж памятника командиру Гражданской войны Щорсу

В Киеве коммунальные службы начали сносить памятник красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу в рамках так называемой декоммунизации. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, перед этим с монумента советскому деятелю, расположенному в центре украинской столицы, сняли охранный статус.

В начале этого года кабмин Украины одобрил законопроект, по которому упрощается демонтаж и уничтожение памятников, связанных с Российской империей или советской историей. Данный документ позже получил известность в обществе под названием "Анти-Пушкин". Спустя некоторое время власти инициировали изъятие из госреестра ряда таких монументов, в числе которых памятники Пушкину, Суворову и Ушакову. А в середине ноября стало известно, что в Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину, который неоднократно оскверняли вандалы.