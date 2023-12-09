Коню с памятника Щорсу в Киеве в процессе демонтажа пришлось отпиливать копыта

В Киеве при сносе памятника красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу рабочие поняли, что копыта бронзового коня невозможно достать из цемента, поэтому они решили попросту отпилить их. Об этом сообщают украинские СМИ.

Демонтаж памятника начался в субботу, 9 декабря, в семь утра и длится уже более пяти часов. На кадрах с места видно, что рабочие начали распиливать копыта лошади, на которой восседает красный командир. Напомним, что памятник офицеру установили в центре Киева в 1954 году в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.