Коню с памятника Щорсу в Киеве в процессе демонтажа пришлось отпиливать копыта
В Киеве при сносе памятника красному командиру времён Гражданской войны Николаю Щорсу рабочие поняли, что копыта бронзового коня невозможно достать из цемента, поэтому они решили попросту отпилить их. Об этом сообщают украинские СМИ.
Коню с памятника Щорсу в Киеве отпилили копыта. Видео © Telegram / УНИАН
Демонтаж памятника начался в субботу, 9 декабря, в семь утра и длится уже более пяти часов. На кадрах с места видно, что рабочие начали распиливать копыта лошади, на которой восседает красный командир. Напомним, что памятник офицеру установили в центре Киева в 1954 году в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.
Как ранее сообщал Лайф, перед началом демонтажа с памятника Щорсу был снят охранный статус. В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины имени Антонова.
Telegram / Реальний Київ | Украина