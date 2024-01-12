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Киркоров пожертвовал 5 млн фонду помощи детям-аутистам в Белгороде

Киркоров пожертвовал благотворительному фонду "Синяя птица" 5 млн рублей

12 января, 13:06
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российский певец Филипп Киркоров дважды перевёл деньги благотворительному фонду "Синяя птица" в Белгороде, которая оказывает помощь семьям с детьми-аутистами. Об этом рассказали в организации. Общая сумма пожертвования составила почти пять миллионов рублей.

"Нам пришёл подарок от Филиппа Киркорова — 2 400 000 рублей на пособия, материалы для занятий и оборудование актового зала! Теперь наши концерты и спектакли станут ещё ярче и интереснее. Филипп Бедросович, спасибо вам огромное за поддержку нашей организации!" — сообщили в фонде 11 декабря.

А сегодня, 12 декабря, певец перевёл организации ещё 2,6 миллиона рублей. Как пояснили в "Синей птице", на эти средства будет закуплена мебель для учреждения.

"Бесчеловечная атака": Киркоров пообещал передать гонорар пострадавшим жителям Белгорода
"Бесчеловечная атака": Киркоров пообещал передать гонорар пострадавшим жителям Белгорода

Напомним, в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" состоялась "голая вечеринка", которую организовала блогерша Настя Ивлеева. Гости пришли в неглиже, среди них был и Филипп Киркоров, который позже об этом пожалел. Он заявил, что был на вечеринке, потому что обещал блогерше бартер и вообще "ошибся дверью". Несмотря на это, его призвали лишить звания народного артиста.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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