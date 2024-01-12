Киркоров пожертвовал 5 млн фонду помощи детям-аутистам в Белгороде Киркоров пожертвовал благотворительному фонду "Синяя птица" 5 млн рублей 12 января, 13:06 Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российский певец Филипп Киркоров дважды перевёл деньги благотворительному фонду "Синяя птица" в Белгороде, которая оказывает помощь семьям с детьми-аутистами. Об этом рассказали в организации. Общая сумма пожертвования составила почти пять миллионов рублей.

"Нам пришёл подарок от Филиппа Киркорова — 2 400 000 рублей на пособия, материалы для занятий и оборудование актового зала! Теперь наши концерты и спектакли станут ещё ярче и интереснее. Филипп Бедросович, спасибо вам огромное за поддержку нашей организации!" — сообщили в фонде 11 декабря.

А сегодня, 12 декабря, певец перевёл организации ещё 2,6 миллиона рублей. Как пояснили в "Синей птице", на эти средства будет закуплена мебель для учреждения.

Авторы Татьяна Миссуми