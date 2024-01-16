"Бутылка стала последней точкой": Психолог подробно раскрыла причины развода Леры Кудрявцевой

Алкоголь не был единственной причиной развода Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова, считает психолог Инна Мирная. По её словам разница в возрасте также явно ни при чём, а "бутылка стала последней точкой" и является следствием реальной проблемы.

Специалист напомнила, что после завершения спортивной карьеры Макаров остался без основной работы, причём этот период пришёлся на кризис среднего возраста. Выйти из этого состояния можно, имея внутренний стержень для поиска нужного пути и поддержку со стороны близких. По мнению собеседницы портала "Страсти", у хоккеиста не было ни того ни другого.

Причём Кудрявцева не скрывала, что их отношения прямо со знакомства начали развиваться очень стремительно. Однако, отметила Мирная, период влюблённости рано или поздно проходит, а пара остаётся наедине с реальностью.

"В случае Леры муж оказался не таким лёгким и задорным, каким она его представляла. И это единственный момент, когда возраст сыграл роль. Ей казалось, что цифра в паспорте влияет на характер и поведение. Если молодой, значит, должен достигать, стремиться, но это совсем не так", — пояснила эксперт.

А недавно телеведущая признавалась, что в отношениях с Макаровым чувствует себя более молодой и активной: супруг мог целыми днями лежать на диване и ничего не делать. По мнению психолога, после спада в карьере он "отреагировал определённым образом", уйдя в себя и начав пить. В свою очередь Кудрявцева ожидала другого от мужчины такого возраста и не смогла его понять и поддержать.

"Расставание — логичный конец в этом случае", — заключила Мирная.