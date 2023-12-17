Глызин обидел Кудрявцеву ложью на телешоу "Суперстар"

Российский певец Алексей Глызин обидел телеведущую и члена жюри музыкального шоу "Суперстар" Леру Кудрявцеву.

В новом выпуске артист выступил с лирической песней своего коллеги по цеху Филиппа Киркорова, а его старания и музыкальные данные в качестве судей оценивали Наташа Королёва и Лера Кудрявцева. Привлекательные женщины поинтересовались, кому же 69-летний похититель сердец посвятил трогательную песню, на что Глызин заявил, что спел для обеих дам. Видимо, это было довольно опрометчиво, потому что телеведущую такой ответ сильно разозлил.

"Каждая женщина должна чувствовать, что поют ей одной. Я не люблю такое. Не оправдывайся", — заявила блондинка.

Королёва её поддержала, также раскритиковав артиста. Однако, несмотря на это, обе судьи поставили участнику высший балл — "огонь".