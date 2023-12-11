Леру Кудрявцеву выписали из больницы в Минске, куда она попала с пневмонией

Леру Кудрявцеву выписали из больницы в Минске, куда она сутки назад была госпитализирована с пневмонией. Ведущая благополучно вернулась домой.

Как сообщил Mash, её состояние стабильно, температуры не наблюдается. Но воспаление лёгких Кудрявцевой пролечить ещё придётся. По сведениям журналистов, медики предостерегали ведущую от поездки в Белоруссию на "Песню года", в ней она поучаствовать так и не успела. Как добавил в беседе с RT концертный директор Кудрявцевой Табриз Шахиди, сейчас звезда чувствует себя намного лучше.

Самой Кудрявцевой успели надоесть расспросы о её состоянии. В своём телеграм-канале ведущая матом ответила всем, кто интересовался, как она себя чувствует.

"Что вы хотите, чтобы я каждому с температурой 39, с дикой слабостью отвечала? Зачем этот вопрос? Чтобы что услышать? Что мне хорошо? Или это тупо бытовое любопытство? Я понимаю — моя семья, близкие люди", — написала телеведущая и дала совет всем сочувствующим: "Хочешь помочь — пришли мандарины или цветы".