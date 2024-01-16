Пропавший после "голой вечеринки" Билан приехал в ДНР с подарками и увёз с собой кота

Певец Дима Билан, на какое-то время исчезнувший из медиапространства после извинений за участие в "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой, приехал в ДНР с гуманитарной помощью. Как сообщают донецкие телеграм-каналы, артист подарил новогодние подарки детям, посетил местный приют для бездомных животных, а также встретился с участниками СВО.

Кадры из поездки Димы Билана в ДНР. Видео © Telegram / ДОНЕЦК ДНР НОВОСТИ СВО

Утверждается, что Билан успел навестить пациентов Республиканского травматологического центра. В частности, 42-летний певец пообещал помочь пострадавшим участникам СВО, которые нуждаются в протезировании. Помимо подарков, он также привёз кондиционеры Детскому центру в Горловке и передал три миллиона рублей приюту для животных. Завершилась поездка в Макеевке, где находится частный кошачий приют. Оттуда артист уже не смог выйти с пустыми руками, с собой в Москву он взял нового друга — чёрного кота, которого назвал Шахтёром.

"Он хочет сказать, чтобы я его оставил или чтобы я его забрал, я не понимаю", — говорит на видео Билан, держа нового питомца в руках.