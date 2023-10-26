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26 октября, 18:22
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Дима Билан сообщил о смерти своего любимого кота Соломона

<p>Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial</p>

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial

Дима Билан сообщил о смерти своего кота Соломона. Певец подобрал и выходил его три года назад. Питомца артиста на протяжении жизни преследовали болезни, у него даже был СПИД. Артист рассказал, что Соломон боролся до конца, но почечная недостаточность взяла верх.

Дима Билан сообщил о смерти своего кота Соломона. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial

"Светлая память Соломе и счастливого следующего пути! Я его любил и знал, что ж, это было взаимно!" — написал Билан.

Дима Билан рассказал, почему завязал с алкоголем

Дима Билан рассказал, почему завязал с алкоголем

Ранее сообщалось, что Билан экстренно госпитализирован с бронхитом. Выступления певца в Тюмени, Перми и Челябинске перенесли. Организаторы обещают сообщить новые даты.

Александра Мышляева
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