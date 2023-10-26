Дима Билан сообщил о смерти своего любимого кота Соломона

Дима Билан сообщил о смерти своего кота Соломона. Певец подобрал и выходил его три года назад. Питомца артиста на протяжении жизни преследовали болезни, у него даже был СПИД. Артист рассказал, что Соломон боролся до конца, но почечная недостаточность взяла верх.