Дима Билан сообщил о смерти своего любимого кота Соломона
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial
Дима Билан сообщил о смерти своего кота Соломона. Певец подобрал и выходил его три года назад. Питомца артиста на протяжении жизни преследовали болезни, у него даже был СПИД. Артист рассказал, что Соломон боролся до конца, но почечная недостаточность взяла верх.
Дима Билан сообщил о смерти своего кота Соломона. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bilanofficial
"Светлая память Соломе и счастливого следующего пути! Я его любил и знал, что ж, это было взаимно!" — написал Билан.
Ранее сообщалось, что Билан экстренно госпитализирован с бронхитом. Выступления певца в Тюмени, Перми и Челябинске перенесли. Организаторы обещают сообщить новые даты.