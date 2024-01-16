Путин впервые высказался о вечеринке Ивлеевой и призвал лучше подумать о ребятах на СВО

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с главами муниципалитетов субъектов России рассказал о том, как меняется взгляд людей, которые побывали в зоне специальной военной операции (СВО). Говоря об этом, глава государства упомянул скандальную "голую вечеринку" блогера Насти Ивлеевой в декабре 2023 года.

"Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, когда решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-то мероприятиях", — сказал президент.