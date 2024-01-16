Путин впервые высказался о вечеринке Ивлеевой и призвал лучше подумать о ребятах на СВО
Путин на совещании с главами муниципалитетов впервые осудил "голую вечеринку"
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с главами муниципалитетов субъектов России рассказал о том, как меняется взгляд людей, которые побывали в зоне специальной военной операции (СВО). Говоря об этом, глава государства упомянул скандальную "голую вечеринку" блогера Насти Ивлеевой в декабре 2023 года.
Путин отреагировал на "голую вечеринку" Ивлеевой. Видео © LIFE
"Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, когда решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-то мероприятиях", — сказал президент.
Как сообщал Лайф, "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря 2023 года. Среди гостей были известные люди, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Впоследствии Ивлеева извинилась и попросила у общественности второй шанс. А инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у блогерши один миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку", однако иск отклонили.
ТАСС / Сергей Бобылев