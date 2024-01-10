Миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера "Бригады" отклонили из-за одной неточности
Суд отклонил иск на один миллиард против Насти Ивлеевой из-за "голой вечеринки"
Настя Ивлеева и Александр Иншаков. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Сергей Виноградов
Хамовнический суд Москвы отклонил иск на один миллиард против Анастасии Ивлеевой из-за "голой вечеринки", который подала инциативная группа во главе с продюсером "Бригады" Александром Иншаковым. По сведениям SHOT, дело в одной неточности.
В инстанции выяснили, что дело не в их компетенции, поскольку блогерша проживает не в Хамовниках. Так как Ивлеева зарегистрирована в другом регионе РФ, исковое заявление вернули. В нём, помимо перечисления миллиарда в фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", авторы требовали запретить блогерше выступать, вести мероприятия, сниматься в рекламе и пользоваться соцсетями.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Среди гостей были известные люди, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Однако она не остановилась и анонсировала второй день вечеринки, куда пришли силовики. Они провели в клубе обыск и изъяли документацию. Впоследствии Ивлеева извинилась и попросила у общественности второй шанс. А инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у блогерши один миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку".