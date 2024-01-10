Миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера "Бригады" отклонили из-за одной неточности

Хамовнический суд Москвы отклонил иск на один миллиард против Анастасии Ивлеевой из-за "голой вечеринки", который подала инциативная группа во главе с продюсером "Бригады" Александром Иншаковым. По сведениям SHOT , дело в одной неточности.

В инстанции выяснили, что дело не в их компетенции, поскольку блогерша проживает не в Хамовниках. Так как Ивлеева зарегистрирована в другом регионе РФ, исковое заявление вернули. В нём, помимо перечисления миллиарда в фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", авторы требовали запретить блогерше выступать, вести мероприятия, сниматься в рекламе и пользоваться соцсетями.