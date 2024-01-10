Регион

Уведомления отключены

10 января, 14:35

Миллиардный иск к Ивлеевой от продюсера "Бригады" отклонили из-за одной неточности

Суд отклонил иск на один миллиард против Насти Ивлеевой из-за "голой вечеринки"

Настя Ивлеева и Александр Иншаков. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Сергей Виноградов

Настя Ивлеева и Александр Иншаков. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Сергей Виноградов

Хамовнический суд Москвы отклонил иск на один миллиард против Анастасии Ивлеевой из-за "голой вечеринки", который подала инциативная группа во главе с продюсером "Бригады" Александром Иншаковым. По сведениям SHOT, дело в одной неточности.

В инстанции выяснили, что дело не в их компетенции, поскольку блогерша проживает не в Хамовниках. Так как Ивлеева зарегистрирована в другом регионе РФ, исковое заявление вернули. В нём, помимо перечисления миллиарда в фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", авторы требовали запретить блогерше выступать, вести мероприятия, сниматься в рекламе и пользоваться соцсетями.

Милонов предложил создать "моральный кодекс" для российских артистов
Милонов предложил создать "моральный кодекс" для российских артистов

Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Среди гостей были известные люди, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Однако она не остановилась и анонсировала второй день вечеринки, куда пришли силовики. Они провели в клубе обыск и изъяли документацию. Впоследствии Ивлеева извинилась и попросила у общественности второй шанс. А инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у блогерши один миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку".

Андрей Бражников
  • Новости
  • Настя Ивлеева
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров