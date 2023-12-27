Милонов предложил создать "моральный кодекс" для российских артистов

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя скандальную "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой, призвал создать для российских артистов "моральный кодекс". С помощью этого свода правил они смогут сверять свои действия и высказывания, отметил парламентарий.

"Возможно, что такой рекомендательный документ стоило бы подготовить на базе Госдумы, чтобы исключить возникновение других конфликтных ситуаций. Конечно, документ не сможет заменить человеку собственной головы и чувства меры, но это будет лучше, чем ничего", — приводит слова Милонова RT.