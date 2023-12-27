Милонов предложил создать "моральный кодекс" для российских артистов
Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя скандальную "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой, призвал создать для российских артистов "моральный кодекс". С помощью этого свода правил они смогут сверять свои действия и высказывания, отметил парламентарий.
"Возможно, что такой рекомендательный документ стоило бы подготовить на базе Госдумы, чтобы исключить возникновение других конфликтных ситуаций. Конечно, документ не сможет заменить человеку собственной головы и чувства меры, но это будет лучше, чем ничего", — приводит слова Милонова RT.
По его словам, "голая вечеринка" является "фантасмагорической глупостью и пошлостью". Милонов предложил "проштрафившимся артистам" скинуться на постройку танковой или артиллерийской бригады для СВО в качестве знака раскаяния.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Среди гостей были известные люди, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Однако она не остановилась и анонсировала второй день вечеринки, куда пришли силовики. Они провели в клубе обыск и изъяли документацию. Впоследствии Ивлеева извинилась и попросила у общественности второй шанс. А инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у блогерши один миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку". В случае удовлетворения требований сумма будет направлена на помощь участникам СВО и их семьям.
ТАСС / Антон Новодережкин