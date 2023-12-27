Могла задолжать более 135 миллионов: Настю Ивлееву заподозрили в применении "схемы Лерчек"
SHOT: Долг Ивлеевой перед налоговой может составлять 137 миллионов рублей
Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360
Попавшую в скандал из-за "голой вечеринки" блогершу Настю Ивлееву подозревают в применении так называемой схемы Лерчек. Как сообщает SHOT, она разделила бизнес на два юрлица, чтобы продолжить платить налоги по упрощённой системе налогообложения (УСН). В результате государственная казна недополучила 137 миллионов рублей.
По информации телеграм-канала, в 2020 году блогерша зарегистрировала ООО "Ивлеева продакшн", которое стало заниматься тем же видом деятельности, что и её ИП, — продвижение, развлекательный контент, шоу-бизнес. Обе компании использовали УСН в течение трёх лет. При этом, вероятно, эта система налогообложения не должна была применяться в данной ситуации. В результате из 150 миллионов рублей налоговых обязательств Ивлеева выплатила лишь 13 миллионов. В 2020 году неуплаченные налоги составили три миллиона рублей, в 2021-м — 77 миллионов, в 2022 году — 57 миллионов. Таким образом, общий ущерб — примерно 137 миллионов рублей.
Как ранее сообщал Лайф, ФНС начала проверку в отношении Ивлеевой. По нашим данным, в случае обнаружения нарушений блогерше может грозить до пяти лет лишения свободы по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Налоговиков заинтересовали три организации попавшей в скандал блондинки.
Проблемы у Ивлеевой начались после "голой вечеринки", которую посетили в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Ксения Собчак. Скандальная тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Та в свою очередь устроила второй день, на который нагрянули силовики: они провели в столичном клубе "Мутабор" обыск и изъяли документацию. Теперь гости и сама блогерша извиняются, она попросила дать ей второй шанс.