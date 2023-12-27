Налоговая "поздравила" Лерчек с возвращением в соцсети, начислив новый долг
SHOT: ФНС начислила блогеру Лерчек новую задолженность в 4 млн
Блогеры Артем и Валерия Чекалины. Обложка © Vk / ler_chek
Федеральная налоговая служба начислила новую задолженность блогерам Валерии (Лерчек) и Артёму Чекалиным, которые только-только оплатили прошлый долг в 311 млн. По данным SHOT, теперь звёздному семейству придётся выплатить ещё 4 миллиона 79 тысяч рублей.
Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, однако суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. А в конце ноября Лайф сообщал, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой. С семейства сняли "судебный бан", и теперь они снова могут публиковать посты. И уже 27 декабря Лерчек с мужем и детьми вернулась в соцсети с пафосным видео.