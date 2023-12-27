Блогерша Лерчек вернулась в соцсети, сняв полное пафоса видео

Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины вернулись в соцсети после выплаты 311 млн рублей долга перед налоговой. С семейства сняли "судебный бан", и теперь они снова могут публиковать посты.

Так, первое видео после камбэка было специально отснято в студии: огромная подарочная коробка раскрывается — и внутри оказывается разодетое семейство: сама Лерчек и её дочь в сверкающих серебристых платьях, муж и сын — в смокингах. Пафосным голосом блогерша сообщает, что они "вернулись, чтобы остаться".