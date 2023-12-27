Блогерша Лерчек вернулась в соцсети, сняв полное пафоса видео
Блогер Лерчек вернулась в соцсети после выплаты долга по налогам
Блогеры Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины вернулись в соцсети после выплаты 311 млн рублей долга перед налоговой. С семейства сняли "судебный бан", и теперь они снова могут публиковать посты.
Так, первое видео после камбэка было специально отснято в студии: огромная подарочная коробка раскрывается — и внутри оказывается разодетое семейство: сама Лерчек и её дочь в сверкающих серебристых платьях, муж и сын — в смокингах. Пафосным голосом блогерша сообщает, что они "вернулись, чтобы остаться".
Блогер Лерчек вернулась в соцсети после выплаты долга по налогам. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek
Напомним, в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. В мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, однако суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. А в конце ноября Лайф сообщал, что Валерия и Артём погасили все долги перед налоговой.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ler_chek