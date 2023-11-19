Чета Чекалиных выложила огромную сумму и погасила все долги перед налоговой, сообщил источник
SHOT: Лерчек и её муж заплатили 296 миллионов и погасили все долги перед ФНС
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Валерия Чекалина (Лерчек) и её супруг Артём погасили все долги перед налоговой, пишет SHOT со ссылкой на источник. Огромный долг в полмиллиарда рублей образовался у четы блогеров из-за допначислений по решению ФНС о штрафе середины сентября и пеней.
А 10 ноября со счёта Чекалиной сняли арест, благодаря чему она перевела 296 миллионов рублей, полностью погасив задолженность. Теперь блогеры надеются, что в их отношении будут приняты позитивные меры и с имущества снимут арест.
Напомним, в мае чета Чекалиных возместила 311 миллионов рублей по своему делу, однако суд назначил максимальный штраф в 40% от указанной суммы. Сама блогерша позднее заявляла, что больше у них с мужем нет денег.