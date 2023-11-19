Чета Чекалиных выложила огромную сумму и погасила все долги перед налоговой, сообщил источник

Валерия Чекалина (Лерчек) и её супруг Артём погасили все долги перед налоговой, пишет SHOT со ссылкой на источник. Огромный долг в полмиллиарда рублей образовался у четы блогеров из-за допначислений по решению ФНС о штрафе середины сентября и пеней.

А 10 ноября со счёта Чекалиной сняли арест, благодаря чему она перевела 296 миллионов рублей, полностью погасив задолженность. Теперь блогеры надеются, что в их отношении будут приняты позитивные меры и с имущества снимут арест.