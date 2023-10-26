Проверки и уголовные дела на Лерчек накликал её муж переводом $1 млн за границу в прошлом году

Оперативная разработка блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) и её супруга Артёма началась ещё в апреле 2022 года, когда тот весьма опрометчиво совершил перевод за границу. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, на фоне падения курса рубля Артём планировал вложить деньги в недвижимость и перевёл в США, Швейцарию и ОАЭ миллион долларов, которого у него просто не могло быть. Заметив странности, оперативники начали копать, что за источники приносят чете Чекалиных такие доходы, и обнаружили ещё несколько траншей из компаний родственников Валерии.