Проверки и уголовные дела на Лерчек накликал её муж переводом $1 млн за границу в прошлом году
Mash: Лерчек начали проверять после перевода 1 млн долларов в США и ОАЭ
Оперативная разработка блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) и её супруга Артёма началась ещё в апреле 2022 года, когда тот весьма опрометчиво совершил перевод за границу. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, на фоне падения курса рубля Артём планировал вложить деньги в недвижимость и перевёл в США, Швейцарию и ОАЭ миллион долларов, которого у него просто не могло быть. Заметив странности, оперативники начали копать, что за источники приносят чете Чекалиных такие доходы, и обнаружили ещё несколько траншей из компаний родственников Валерии.
Уже после этого в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её супругу — в пособничестве. Ранее стало известно, что ещё в мае Чекалины в полном объёме возместили 311 миллионов рублей по делу, однако суд назначил максимальный штраф — 40%. Таким образом, блогершу обязали заплатить ещё 124 миллиона рублей, однако она говорит, что денег у них с мужем якобы больше нет.
Vk / ler_chek