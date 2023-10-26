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26 октября, 11:12
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Проверки и уголовные дела на Лерчек накликал её муж переводом $1 млн за границу в прошлом году

Mash: Лерчек начали проверять после перевода 1 млн долларов в США и ОАЭ

Оперативная разработка блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) и её супруга Артёма началась ещё в апреле 2022 года, когда тот весьма опрометчиво совершил перевод за границу. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, на фоне падения курса рубля Артём планировал вложить деньги в недвижимость и перевёл в США, Швейцарию и ОАЭ миллион долларов, которого у него просто не могло быть. Заметив странности, оперативники начали копать, что за источники приносят чете Чекалиных такие доходы, и обнаружили ещё несколько траншей из компаний родственников Валерии.

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Уже после этого в марте Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её супругу — в пособничестве. Ранее стало известно, что ещё в мае Чекалины в полном объёме возместили 311 миллионов рублей по делу, однако суд назначил максимальный штраф — 40%. Таким образом, блогершу обязали заплатить ещё 124 миллиона рублей, однако она говорит, что денег у них с мужем якобы больше нет.

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Vk / ler_chek

Николь Вербер
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    Комментарий

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    Александр Kirвчера в 14:15

    Никак не могу понять,неужели так легко и просто можно загребать дурные бабки, или Лерчик такая умная или народ без мозгов,хотя лично я подозреваю,что там есть кукловод и не один наверное

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