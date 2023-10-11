Оксану Самойлову предупредили о риске отправиться под домашний арест
Адвокат Алёшкин: Оксану Самойлову могут проверить на предмет уплаты налогов
Оксана Самойлова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Блогерша Оксана Самойлова может стать фигуранткой уголовного дела и пополнить ряды инфоцыган под домашним арестом. Об этом сообщил звёздный адвокат Андрей Алёшкин, добавив, что супруга Джигана заработала сотни миллионов на своём марафоне "Стратегия на миллион".
"Самойлова в ближайшее время может пополнить список инфоцыган на домашнем аресте. Налоговая может проверить деятельность Самойловой на предмет уплаты налогов и дробление бизнеса, и не исключено, что к Лерчек и Блиновским добавится Самойлова", — приводит слова юриста РИА "ФедералПресс".
Адвокат считает, что в РФ вообще стоит запретить открывать подобный бизнес, из-за деятельности которого страдают люди, доверяя этим "шарлатанам". По словам Алёшкина, Самойлова на своём курсе рассказывала о мышлении богачей, называя себя коучем. Среди её советов — чистить зубы по три минуты, читать аффирмации и делать всем людям комплименты.
Всего к курсу блогерши присоединились 11 тысяч человек, которые заплатили от шести до 300 тысяч рублей. В результате, отметил адвокат, блогер выручила от 70 до 390 миллионов рублей.
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Напомним, ранее Лайф уже писал, что налоговая проверяла Самойлову на "схему Лерчек". Отмечалось, что ФНС приостанавливала операции по счетам нескольких компаний женщины. Самойлова владеет клиникой косметологии El`cosmo в Москве, агентством по подбору нянь Family1, но больше всего денег получает со своего косметического бренда Sammy Beauty. Его годовой доход около миллиарда (по отчётам за 2021 год, семья Джигана заработала только на нём 978 млн).