Оксану Самойлову предупредили о риске отправиться под домашний арест

Блогерша Оксана Самойлова может стать фигуранткой уголовного дела и пополнить ряды инфоцыган под домашним арестом. Об этом сообщил звёздный адвокат Андрей Алёшкин, добавив, что супруга Джигана заработала сотни миллионов на своём марафоне "Стратегия на миллион".

"Самойлова в ближайшее время может пополнить список инфоцыган на домашнем аресте. Налоговая может проверить деятельность Самойловой на предмет уплаты налогов и дробление бизнеса, и не исключено, что к Лерчек и Блиновским добавится Самойлова", — приводит слова юриста РИА "ФедералПресс".

Адвокат считает, что в РФ вообще стоит запретить открывать подобный бизнес, из-за деятельности которого страдают люди, доверяя этим "шарлатанам". По словам Алёшкина, Самойлова на своём курсе рассказывала о мышлении богачей, называя себя коучем. Среди её советов — чистить зубы по три минуты, читать аффирмации и делать всем людям комплименты.

Всего к курсу блогерши присоединились 11 тысяч человек, которые заплатили от шести до 300 тысяч рублей. В результате, отметил адвокат, блогер выручила от 70 до 390 миллионов рублей.