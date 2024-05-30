Нужны углеводы и жиры: Перечислены жуткие последствия для сидящих на высокобелковых диетах

Если есть много белка, можно спровоцировать онкологию, предупредил РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

"Хотя похудение при таком подходе часто протекает успешно, существуют значительные риски для здоровья. Одним из минусов таких диет является неприятный запах изо рта и от тела, что обусловлено высоким содержанием холестерина и насыщенных жирных кислот в продуктах животного происхождения", — сообщил Белоусов.

По его словам, возрастают риски сердечно-сосудистых патологий, а также сердечных заболеваний. К тому же недостаток углеводов порождает дефицит энергии, из-за чего снижается общая работоспособность. Эксперт пояснил, что идея белковых диет заключается в том, чтобы заставить организм сжигать жировые запасы, однако в этот момент выделяются кетоновые тела. И если их накапливается много, может нарушаться кислотно-щелочной баланс, провоцирующий потерю сознания. Другими словами, чтобы сохранить здоровье, пища должна быть сбалансированной и содержать жиры, белки и углеводы.