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30 мая, 00:54

Нужны углеводы и жиры: Перечислены жуткие последствия для сидящих на высокобелковых диетах

Гастроэнтеролог Белоусов: Высокобелковые диеты повышают риски возникновения рака

Если есть много белка, можно спровоцировать онкологию, предупредил РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

"Хотя похудение при таком подходе часто протекает успешно, существуют значительные риски для здоровья. Одним из минусов таких диет является неприятный запах изо рта и от тела, что обусловлено высоким содержанием холестерина и насыщенных жирных кислот в продуктах животного происхождения", — сообщил Белоусов.

По его словам, возрастают риски сердечно-сосудистых патологий, а также сердечных заболеваний. К тому же недостаток углеводов порождает дефицит энергии, из-за чего снижается общая работоспособность. Эксперт пояснил, что идея белковых диет заключается в том, чтобы заставить организм сжигать жировые запасы, однако в этот момент выделяются кетоновые тела. И если их накапливается много, может нарушаться кислотно-щелочной баланс, провоцирующий потерю сознания. Другими словами, чтобы сохранить здоровье, пища должна быть сбалансированной и содержать жиры, белки и углеводы.

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Ранее диетолог объяснила, что во время диеты человеку необходимо каким-то образом справляться с психологической напряжённостью, иначе гормон стресса кортизол не даст избавиться от лишних килограммов. Чтобы организм не начал запасать еду, перерабатывая её в жир, следует устраивать себе читмилы и рефиды.

Обложка ©

Freepik / valeria_aksakova

Анатолий Симоненко
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