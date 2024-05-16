Послабления для мозга: Худеющим объяснили, почему на диете обязательно нужны читмил и рефид

Во время диеты человеку необходимо каким-то образом справляться с психологической напряжённостью, иначе гормон стресса кортизол не даст избавиться от лишних килограммов. Чтобы организм не начал запасать еду, перерабатывая её в жир, следует устраивать себе читмилы и рефиды. О них "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

"Человек по своей сути не любит запреты. Моральное состояние на диете может быть отвратительным. Поэтому необходимо периодически устраивать себе послабления в режиме — читмилы", — объяснила специалист.

По её словам, организм имеет свойство привыкать к ограничениям и в какой-то момент перестаёт терять лишние килограммы — наступает плато. Читмил как раз помогает перезагрузиться и запустить процесс заново. Его можно устраивать не чаще раза в неделю и в это время есть всё, что хочется, но не целый день, а за один приём пищи.

Более строгим аналогом читмила является рефид, он предполагает загрузку организма только сложными углеводами: цельнозерновыми крупами, хлебом, пастой. Особенно такое послабление актуально для спортсменов и тех худеющих, кто максимально ограничивает себя в углеводах.

"Со временем человек тратит все углеводные запасы в организме из печени и мышц в виде гликогена, и ему нужно загрузиться энергией в виде углеводов, чтобы началось активное жиросжигание. Углеводное окно поможет устранить дефицит углеводов в организме", — отметила Соломатина.

Рефид имеет смысл устраивать один раз в три недели, его допустимая продолжительность — два-три дня, однако нужно суметь вовремя остановиться и вернуться к прежнему питанию. Если вам кажется, что вы сильно поправились из-за послабления, не переживайте: углеводы способствуют задержке жидкости в организме, но вскоре отёки уйдут — и вы начнёте худеть с новой силой, заверила диетолог.