Врач предупредила о критической ошибке любителей диет, которая превратит вас в "скелет с животом"

Многие люди во время похудения критически урезают количество потребляемых калорий, что может негативно сказываться как на физическом, так и на ментальном состоянии. Чем это грозит, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Если показатели приёма пищи ниже базального метаболического уровня, то это очень плохой признак. Дело в том, что наш организм не умеет из воздуха добывать себе энергию. И он будет брать её из мышечной массы, начнёт вырабатывать кортизол, благодаря чему будет ограничивать функции организма", — пояснила эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам врача, первые две недели с показателями в 1000 килокалорий человек начнёт быстро снижать вес, однако затем пойдёт обратный процесс: усилится тормозная функция, организм будет брать энергию не из жировой массы, а из мышечной. В результате вместо рельефного тела получится "скелет с толстым животом". От недовольства такой формой худеющий начнёт ещё сильнее себя ограничивать и в итоге испортит как физическое, так и психологическое здоровье, заключила диетолог.