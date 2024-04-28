"Еда для радости": Психолог назвала главные ошибки при похудении

При желании похудеть нужно быть готовым к тому, что немедленных результатов не будет, предупредила "Газету.ru" психолог по пищевому поведению Ксения Забатурина. В противном случае можно начать сильно переживать и навредить себе через резкое ограничение калорий. Жёсткие диеты — это стресс, изменения в скорости метаболизма и даже нарушения в гормональном фоне. На долгой дистанции это чревато ещё большим набором веса.

Лучше всего поможет полноценный график питания: в завтрак, обед и ужин должны входить сложные углеводы, белок, клетчатка, продукты, которые содержат кальций, жиры и даже "еда для радости". К желаемому результату приведёт рутина питания и фокусировка на небольших успехах.

Норма потребляемой пищи для здорового человека зависит от его активности, эмоционального состояния и погодных условий. Например, если день наполнен встречами, разъездами и стрессом, организму нужно значительно больше калорий, чем когда вы весь день лежите на диване. Именно поэтому стоит прислушиваться к сигналам своего организма, то есть к голоду и насыщению. Также специалист указала, что особую опасность представляют советы по снижению веса, связанные с полным удалением из рациона сахара, соли, мучного или еды определённых цветов.

"Всегда помните, что сбалансированный рацион лучше, чем добровольная аскеза в отношении любимой еды. Не бойтесь разбавлять рацион разной едой для баланса. Такая диета на длинной дистанции даст больше результатов, чем постоянные ограничения и чтение этикеток", — пояснила Забатурина.

Выбирая спорт, без которого результата достичь будет сложно, нужно остановиться на том, что приносит удовольствие. В распорядке дня нужно выделить отдельное время для физической активности. Во время рабочего дня важно совершать разминки, а во время обеда — небольшие прогулки.