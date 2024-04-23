Эндокринолог раскрыла, как не постареть на "шашлычной диете"

В сезон шашлыков стоит отдавать предпочтение мясу птицы, так как оно не очень жирное, поэтому не образует продуктов гликирования, которые вызывают старение и рак. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Елена Островская.

По словам медика, самое низкокалорийное мясо для шашлыка — индейка, но из этой птицы он получается сухим. Поэтому эксперт считает, что лучше всего использовать куриные бёдра, так как такое мясо менее вредное, чем свинина, но при этом и вкусное.

"Как правило, на шашлык берут более жирное мясо: оно не высохнет во время жарки. Чтобы сделать его полезнее, после приготовления наружный жир и всё, что успело подгореть, нужно обязательно срезать. Это позволит избавиться от конечных продуктов гликирования, которые провоцируют старение организма и могут стать причиной развития онкологических заболеваний", — сказала медик в беседе с "Лентой.ру".

Ещё один совет от врача заключается в том, чтобы избегать майонеза и жирных соусов в качестве маринадов. Вместо этого рекомендуется использовать большое количество лука и лимонного сока. Эндокринолог также порекомендовала заменить обычный столовый уксус на яблочный. По мнению Островской, сладкие маринады тоже лучше не использовать, так как при горении они могут карамелизоваться и образовывать конечные продукты гликирования, которые способствуют старению организма и ухудшают качество белков в организме, таких как гемоглобин.