Россиянам посоветовали жарить шашлыки на берёзовых и дубовых дровах Шеф-повар Трофимов назвал берёзовые и дубовые дрова идеальными для шашлыка 23 апреля, 08:50 Берёзовые и дубовые дрова идеальны для приготовления шашлыка. Обложка © freepik

Лучше всего жарить шашлыки с использованием берёзовых или дубовых дров, которые дадут устойчивый жар и долго будут тлеть. Об этом сообщил NEWS.ru шеф-повар Максим Трофимов.

"Либо дубовые, либо берёзовые дрова, они дают больше всего жара и дольше остаются стабильными по температуре", — подчеркнул он.

Если же дров под рукой не окажется, тогда выручит уголь, который продаётся во многих магазинах, продолжил эксперт. Он посоветовал покупать крупный уголь, так как при мелком костру "будет нечем дышать", огонь в этом случае трудно развести, а потом пламя быстро потухнет и не создаст нужного жара.

Ранее Life.ru писал, что вкусный шашлык начинается не с приправ и маринада, а с правильного выбора мяса. Избежать ошибки поможет лишь тщательный осмотр куска в магазине. Его поверхность должна быть глянцевой, но сухой.

Авторы Татьяна Миссуми