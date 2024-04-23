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23 апреля, 03:43

Россиянам рассказали, как не испортить пикник плохим шашлыком

Эксперт Филатова: Хорошее мясо для шашлыка должно быть сухим и упругим

Вкусный шашлык начинается не с приправ и маринада, а с правильного выбора мяса. Избежать ошибки поможет лишь тщательный осмотр куска в магазине. Его поверхность должна быть глянцевой, но сухой, поделилась эксперт "Роскачества" Наталья Филатова.

Специалист напомнила, что скользкая плёнка на мясе говорит о его несвежести. Ещё важна упругость, которая проверяется надавливанием пальцем. После нажатия не должно остаться никакой вмятины.

"Обратите внимание на состояние и цвет жира: у несвежего продукта жир будет матовым, липким, серо-жёлтого цвета. Разумеется, если запах вас чем-то смутил, откажитесь от покупки", — добавила она в беседе с NEWS.ru.

Любителям свинины Филатова посоветовала присмотреться к шее или корейке. Если же шашлык делается из баранины, подойдёт мякоть бедра ягнёнка или всё та же корейка.

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Как только хорошее мясо найдено, его необходимо правильно замариновать. А чтобы весенний пикник не обернулся тяжестью в животе, замачивать будущий шашлык лучше в натуральных продуктах вроде ананаса, клюквы или брусники, рассказывал Life.ru ранее.

Обложка ©

Shutterstock / YULIYA KIRILLOVA

Илья Пушкарев
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