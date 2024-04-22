Life.ru подсчитал индекс шашлыка на даче Депутат Чаплин: Шашлык в неположенном месте обернётся штрафом от 5 тысяч рублей 22 апреля, 08:44 Шашлык в неположенном месте обернётся штрафом от 5 тысяч рублей. Обложка © Freepik.com/pressahotkey

Близятся майские праздники — традиционный период для шашлыков на даче, на природе, в парках. Нынешней весной цены на некоторые продукты подросли, поэтому Life.ru вместе с депутатом Госдумы и главой Союза дачников Подмосковья Никитой Чаплиным решил разобраться, во сколько обойдётся любимое мясное блюдо.

Готовое мясо для жарки обойдётся в среднем в 500–1000 рублей.

Шампуры можно купить за 300 рублей.

Небольшой мангал — около 1000 рублей.

Уголь и розжиг — 200–300 рублей.

Хлеб — 50 рублей.

Соус — 100 рублей. ИТОГО: выезд на шашлык обойдётся примерно в 2–3 тысячи рублей.

При этом Никита Чаплин напомнил о правилах разведения огня. Если на даче использовать открытый огонь в металлической ёмкости (например, мангал) для приготовления шашлыка или других блюд, то противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее 5 метров, а зона очистки вокруг ёмкости от горючих материалов — не менее 2 метров.

Напомню, что если захочется приготовить шашлык на природе и вне своей дачи, то сделать это можно только в специально оборудованных местах, которые располагаются в лесу, в парках и во дворах домов. Если вы развели костёр в неположенном месте, но не в лесном массиве, то штраф будет от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Однако если инцидент с костром происходит в период особого противопожарного режима, например, когда летний сезон пожаров, то штрафовать будут в диапазоне от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

А вот стоимость неразумной жарки шашлыка в лесу значительно возрастает и составляет от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. В случае же, если это происходит в лесопарковом зелёном поясе, например, на территории, прилегающей к озеру, реке, пруду или другому водоёму, или в парке — штрафы будут в диапазоне 40–50 тысяч.

Если несоблюдение правил приведёт к возгоранию леса, то на виновника пожара будет наложен штраф в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей. Будьте осторожны и соблюдайте правила, чтобы шашлык не обошёлся вам гораздо дороже 2 тысяч рублей, посоветовал глава Союза дачников Подмосковья.

Кстати, ранее россияне рассказали, сколько шашлыка готовы съесть за один присест. По мнению большинства респондентов, если мясо выбрано правильно и блюдо приготовлено с любовью для близких и друзей, то предела количеству шашлыка нет.