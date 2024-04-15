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15 апреля, 11:54

Москвичам предложили онлайн забронировать оборудованное место для шашлыков

Жители Москвы смогут онлайн забронировать место для шашлыков и пикника в парке

Власти Москвы предложили жителям забронировать специально оборудованные места для пикника в парках, это можно сделать через единую билетную систему. На сайте мэра и правительства столицы подчёркивается, что они оснащены всем необходимым — противопожарными мангалами, ящиками для угля, песка и урнами.

Такие места есть в парках, подведомственных Департаменту культуры. В частности, речь идёт о парке у Борисовых прудов, в Серебряном Бору и лесопарке "Кусково". При онлайн-бронировании можно выбрать удобное время и место, аренда площадок платная. По всем вопросам жителей столицы просят обращаться на горячую линию.

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Напомним, также власти Москвы предупредили о пробуждении самых опасных хищников столицы — гадюк. Во избежание неприятных встреч с ними рекомендуется носить высокую обувь, широкие штаны и палочкой простукивать свой путь. Последнее поможет предупредить змей о присутствии человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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