Москвичам предложили онлайн забронировать оборудованное место для шашлыков

Власти Москвы предложили жителям забронировать специально оборудованные места для пикника в парках, это можно сделать через единую билетную систему. На сайте мэра и правительства столицы подчёркивается, что они оснащены всем необходимым — противопожарными мангалами, ящиками для угля, песка и урнами.

Такие места есть в парках, подведомственных Департаменту культуры. В частности, речь идёт о парке у Борисовых прудов, в Серебряном Бору и лесопарке "Кусково". При онлайн-бронировании можно выбрать удобное время и место, аренда площадок платная. По всем вопросам жителей столицы просят обращаться на горячую линию.