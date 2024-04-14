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14 апреля, 11:56

Нужна высокая обувь: Москвичам дали советы по прогулкам на природе из-за пробуждения змей

Москвичей предупредили, что на природе начали просыпаться гадюки

Гадюка. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Гадюка. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве начали просыпаться самые опасные из проживающих в городе рептилий — гадюки, предупредили на сайте мэра и правительства столицы. Указывается, что этот вид змей ядовит, однако способен нанести укус на уровне не выше колена. В связи с этим специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды рекомендуют выбирать на прогулках в зоне их обитания высокую обувь либо широкие брюки из плотной ткани.

Также жителям столицы советуют раздвигать растения в зарослях травы и постукивать палкой. Это позволит заблаговременно вспугнуть змею, дав ей время уползти.

Герпетолог предупредил о фатальных ошибках при встрече с "остывшей" гадюкой
Герпетолог предупредил о фатальных ошибках при встрече с "остывшей" гадюкой

Ранее систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры работы. Это было сделано в связи с потеплением. Подчёркивается, что решение об окончании отопительного сезона примут исходя из погоды.

Матвей Константинов
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