Нужна высокая обувь: Москвичам дали советы по прогулкам на природе из-за пробуждения змей
Москвичей предупредили, что на природе начали просыпаться гадюки
Гадюка. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
В Москве начали просыпаться самые опасные из проживающих в городе рептилий — гадюки, предупредили на сайте мэра и правительства столицы. Указывается, что этот вид змей ядовит, однако способен нанести укус на уровне не выше колена. В связи с этим специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды рекомендуют выбирать на прогулках в зоне их обитания высокую обувь либо широкие брюки из плотной ткани.
Также жителям столицы советуют раздвигать растения в зарослях травы и постукивать палкой. Это позволит заблаговременно вспугнуть змею, дав ей время уползти.
Ранее систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры работы. Это было сделано в связи с потеплением. Подчёркивается, что решение об окончании отопительного сезона примут исходя из погоды.