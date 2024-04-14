Нужна высокая обувь: Москвичам дали советы по прогулкам на природе из-за пробуждения змей

В Москве начали просыпаться самые опасные из проживающих в городе рептилий — гадюки, предупредили на сайте мэра и правительства столицы. Указывается, что этот вид змей ядовит, однако способен нанести укус на уровне не выше колена. В связи с этим специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды рекомендуют выбирать на прогулках в зоне их обитания высокую обувь либо широкие брюки из плотной ткани.