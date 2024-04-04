Герпетолог предупредил о фатальных ошибках при встрече с "остывшей" гадюкой Герпетолог Титов предупредил, что даже полусонная гадюка может укусить 4 апреля, 14:04 Даже вялая гадюка может укусить в лесу. Обложка © freepik

В Московской области проснулись гадюки, но из-за температурных перепадов змея может казаться неактивной. Однако если человек решит приблизиться к ней, воспользовавшись её полусонным состоянием, то опасного укуса не избежать. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал герпетолог Игорь Титов.

"Сейчас весна, колебания температур. Если вы находитесь на природе, то будьте внимательными, чтобы не наступить на змею. Вы можете на вялую, остывшую змею наступить. На низкой температуре гадюка может быть не очень активна и не среагирует на ваши шаги", — пояснил он.

По словам Титова, в лес следует отправляться только в специальной обуви, как правило, это высокие сапоги. Также необходимо взять с собой аптечку, в которой должен быть антигистаминный препарат, он поможет от аллергического шока в случае змеиного укуса. Герпетолог напомнил, что яд наиболее опасен для детей, поэтому нужно сразу доставить ребёнка в больницу. Взрослый человек может отделаться тошнотой, головной болью или опухолью в травмированном месте.

Титов добавил, что нельзя совершать активные действия или паниковать, если гадюка уже укусила. Всё это только поможет разойтись яду по кровеносным сосудам. Поэтому специалисты советуют максимально спокойно отнестись к случившемуся и попросить кого-либо отвезти вас к врачу.

Ранее Life.ru писал, что в первые секунды после укуса гадюки можно попытаться отсосать яд. Бояться этого не стоит, ведь если он попадёт в ротовую полость или желудок, то благополучно переварится. При этом нужно помнить, что яд не вино и смаковать его во рту, как сомелье, не стоит — выплюнули и прополоскали рот.

Авторы Татьяна Миссуми