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2 апреля, 10:23

Дачникам рассказали, как бензин поможет побороть нашествие змей в наступившем сезоне

Депутат Чаплин: Смоченные бензином тряпки по периметру участка защитят от змей

Смоченные бензином тряпки по периметру участка защитят от змей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Смоченные бензином тряпки по периметру участка защитят от змей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

За окном апрель, а это значит, что уже совсем скоро начнётся дачный сезон. На этот период обычно приходится пик активности змей, который заканчивается в июне. Чтобы защитить свой приусадебный участок от этих пресмыкающихся, первое, что необходимо сделать, — это перед началом сезона обязательно провести генеральную уборку на даче. Такую рекомендацию дал депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Разберите завалы мусора и удобрений на участке. Обеспечьте защиту по периметру, особенно если ваш участок около леса или болотистой местности. Установите забор с хорошим ограждением внизу, чтобы змеи не проползли, то есть у основания забора не должно быть свободного пространства. Также можно установить специальные устройства, которые отпугивают змей и грызунов", — посоветовал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Если человек отправляется в лес на прогулку, необходимо взять с собой антигистаминные препараты, а в случае укуса змеи незамедлительно обратиться за медицинской помощью и предупредить, что пациенту нужна противозмеиная сыворотка.

Змеи не любят запах керосина и бензина, поэтому народный избранник посоветовал смочить этими растворами небольшие тряпочки и прикопать или разбросать их по периметру участка. Но предупредил, что нужно быть аккуратнее, чтобы не повредить рассаду.
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Ранее были названы фатальные ошибки при укусе змеи. В первые секунды можно попытаться отсосать яд. Бояться этого не стоит, ведь если он попадёт в ротовую полость или в желудок, то благополучно переварится. При этом нужно помнить, что яд — не вино и смаковать его во рту, как сомелье, не стоит — выплюнули и прополоскали рот.

Евгения Мосс
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