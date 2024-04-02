Дачникам рассказали, как бензин поможет побороть нашествие змей в наступившем сезоне

За окном апрель, а это значит, что уже совсем скоро начнётся дачный сезон. На этот период обычно приходится пик активности змей, который заканчивается в июне. Чтобы защитить свой приусадебный участок от этих пресмыкающихся, первое, что необходимо сделать, — это перед началом сезона обязательно провести генеральную уборку на даче. Такую рекомендацию дал депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Разберите завалы мусора и удобрений на участке. Обеспечьте защиту по периметру, особенно если ваш участок около леса или болотистой местности. Установите забор с хорошим ограждением внизу, чтобы змеи не проползли, то есть у основания забора не должно быть свободного пространства. Также можно установить специальные устройства, которые отпугивают змей и грызунов", — посоветовал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Если человек отправляется в лес на прогулку, необходимо взять с собой антигистаминные препараты, а в случае укуса змеи незамедлительно обратиться за медицинской помощью и предупредить, что пациенту нужна противозмеиная сыворотка.

Змеи не любят запах керосина и бензина, поэтому народный избранник посоветовал смочить этими растворами небольшие тряпочки и прикопать или разбросать их по периметру участка. Но предупредил, что нужно быть аккуратнее, чтобы не повредить рассаду.