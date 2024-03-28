Гадюки вышли из спячки: Названы фатальные ошибки при укусе змеи

С приходом весны и тёплой погоды из зимней спячки начали выходить гадюки. Об их появлении уже сообщили жители Ленинградской, Ростовской и Тверской областей. Эти некрупные, но ядовитые змеи с характерной тёмной зигзагообразной полосой встречаются даже за полярным кругом. Ветеринар и герпетолог Ян Ермолов рассказал о том, как вести себя при встрече с гадюкой и что нужно делать если она укусит.

Первое, что рекомендует эксперт, — это надевать достаточно высокую обувь и плотные штаны, хотя бы джинсы при походе в лес, на прогулку или за грибами. Даже если случайно наступить на гадюку, а она в ответ укусит, то змея не сможет прокусить ботинок высоко. Главное — потом сразу отбежать на безопасную дистанцию.

"Гадюки предпочитают пролески, идеальное место для них — какой-нибудь недостроенный фундамент, где они могут в какое-нибудь прохладное место заползти или, наоборот, на солнышке понежиться. Их можно и у воды обнаружить, периодически они мигрируют с одного места на другое", — объяснил герпетолог в разговоре с телеканалом "360".

По словам специалиста, в первые секунды после укуса можно попытаться отсосать яд. Бояться этого не стоит, ведь если он попадёт в ротовую полость или в желудок, то благополучно переварится. При этом нужно помнить, что яд не вино и смаковать его во рту, как сомелье, не стоит — выплюнули и прополоскали рот. Также ни в коем случае нельзя накладывать жгут, потому что, если конечность плохо снабжалась кровью, есть вероятность некроза вплоть до ампутации. На место укуса можно положить холодный компресс, но не привязывать, пояснил герпетолог.

Затем, если есть возможность, нужно посадить или положить пострадавшего в машину головой набок, чтобы, если начнётся рвота, человек не задохнулся. Особенно это касается детей, так как они меньше и переносят яд тяжелее. Последний пункт — добраться до больницы.