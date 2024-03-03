"Великанша": В тропических лесах Амазонки нашли самую большую в мире змею

Группа учёных отправилась в леса Амазонки исследовать тропические леса и обнаружила змею, похожую на зелёную анаконду. Однако позднее выяснилось, что это новый вид анаконды, отличающийся от уже известных. Полный обзор открытия учёные опубликовали в журнале Diversity.

В Амазонии нашли ранее неизвестный вид 200-килограммовой анаконды. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / freekvonk

Уточняется, что найденная анаконда достигает восьми метров в длину, а её вес составляет приблизительно 200 килограммов. Новый вид получил название Eunectes akayima, или северная зелёная анаконда.

"Толщиной с автомобильную шину и с головой размером с мою голову. Её рост трудно оценить, но если учесть, что мой рост 196 сантиметров, то можно увидеть, что это действительно великанша!" — пояснил телеведущий, учёный Фрик Вонк, который и нашёл змею.