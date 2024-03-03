"Великанша": В тропических лесах Амазонки нашли самую большую в мире змею
В Амазонии нашли ранее неизвестный вид анаконды весом 200 кг
Группа учёных отправилась в леса Амазонки исследовать тропические леса и обнаружила змею, похожую на зелёную анаконду. Однако позднее выяснилось, что это новый вид анаконды, отличающийся от уже известных. Полный обзор открытия учёные опубликовали в журнале Diversity.
В Амазонии нашли ранее неизвестный вид 200-килограммовой анаконды. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / freekvonk
Уточняется, что найденная анаконда достигает восьми метров в длину, а её вес составляет приблизительно 200 килограммов. Новый вид получил название Eunectes akayima, или северная зелёная анаконда.
"Толщиной с автомобильную шину и с головой размером с мою голову. Её рост трудно оценить, но если учесть, что мой рост 196 сантиметров, то можно увидеть, что это действительно великанша!" — пояснил телеведущий, учёный Фрик Вонк, который и нашёл змею.
А ранее учёные назвали самую прожорливую змею, съедающую добычу в пять раз больше себя. По словам специалистов, этому пресмыкающемуся приходится таким образом приспосабливаться к среде обитания. Змея любит лакомиться довольно крупными яйцами, поэтому ей нужно уметь открывать рот.
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