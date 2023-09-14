Некрозы, ампутация, смерть: Укушенному филиппинской куфией москвичу предрекли незавидную судьбу

Укушенный филиппинской куфией москвич сам спровоцировал нападение, считает герпетолог и доктор биологических наук Владимир Черлин. По его словам, при правильном обращении рептилия не нападёт на человека.

"99 процентов подобных случаев — это ошибка в обращении со змеёй, вне зависимости от того, агрессивна та или нет. Когда человек ведёт себя адекватно и продуманно, ничего не случается. Это как на улице — все знают правила безопасности, но кто-то где-то посмотрит в смартфон и попадёт в ДТП", — сказал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Причём яд змеи, отметил эксперт, очень опасен для человека. Он может вызывать мощнейшие некрозы с последующей ампутацией и даже смерть. Конечно, укусы филиппинских куфий не всегда заканчиваются смертью, но приводят к очень тяжёлым осложнениям.

Кроме того, гвоздь в крышку гроба москвича могут забить банальная редкость этих змей в России и, соответственно, отсутствие противоядия в больнице. Черлин считает, что врачи, скорее всего, снимут симптомы отравления общими средствами, однако раздобыть сыворотку — вряд ли.

"Куфия — одна из гремучих змей, причём из тех, что в России встречаются редко, даже близко не водятся. Вряд ли сыворотка широко распространена у нас. В больницах держат противоядия от тех змей, которые обитают на территории страны", — подытожил эксперт.