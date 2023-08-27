Названа самая прожорливая змея, съедающая добычу в 5 раз больше себя

Африканская яичная змея Dasypeltis gansi оказалась наиболее прожорливой среди представителей вида, она за один раз съедает пищу, которая превышает её вес в четыре-пять раз. К такому выводу пришли учёные из Университета Цинциннати в США, исследование опубликовано в журнале Journal of Zoology.

Змея достигает в длину всего один метр, но легко проглатывает яйцо целиком, не ломая его скорлупу. Хотя её голова маленькая, зато кости очень подвижные и гибкие. Поэтому змея может разинуть пасть в четыре раза шире других пресмыкающихся, отмечают зоологи.

По их мнению, всё это вызвано необходимостью приспособиться к среде обитания. Змея любит лакомиться довольно крупными яйцами, поэтому ей нужно уметь открывать рот. А вот другие представители вида, в отличие от яйцееда, питаются животными вытянутой формы, а значит, развитая челюсть им не нужна.