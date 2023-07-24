Найдено существо, которое способно "стареть" в обратном направлении и жить вечно

Итальянские учёные, работавшие на зоологической станции в Неаполе, изучили одно из самых загадочных существ — медузу Turritopsis dohrnii, которая потенциально может жить вечно. Об этом пишет журнал The Biologist.

Исследователи считают, что некоторые представители этого вида живут уже около 66 миллионов лет, то есть они плавали в океане ещё до гибели динозавров. Учёные обнаружили, что, по сути, эти медузы умеют "стареть в обратном направлении". Получив травму или уже будучи "слишком старой", такая медуза возвращается к стадии полипа. Для этого она поглощает свои щупальца и превращается в скопление недифференцированных клеток на морском дне, чтобы потом опять начать "взрослеть" с нуля.

Зоологам удалось воспроизвести этот цикл в лаборатории. Медузы возвращались "в младенчество" до десяти раз в год. При этом учёные выделили более 1000 генов, связанных со старением и восстановлением ДНК. Изучение этих уникальных существ продолжается, они могут пролить свет на механизмы вечной жизни.