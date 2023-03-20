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20 марта, 17:26

Американский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными

Футуролог из США Курцвейл: Человечество может обрести бессмертие к 2030 году

Люди могут обрести бессмертие к 2030 году. Об этом заявил американский футуролог и изобретатель Рэймонд Курцвейл. По его мнению, к этому времени искусственный интеллект достигнет сингулярности, сообщает телеграм-канал "Science|Наука". Речь идёт о моменте, когда технологическое развитие станет неуправляемым.

Эксперт считает, что в будущем люди смогут увеличивать продолжительность жизни каждый год. Путь к бессмертию проложит активное использование в телах людей нанороботов, которые будут лечить болезни, считает Курцвейл.

По мнению учёного, искусственный интеллект начнёт развиваться самостоятельно и в результате достигнет уровня интеллекта человека. Эксперт утверждает, что в 2045 году люди смогут объединиться с искусственным интеллектом и в итоге появятся подобия киборгов. Это поспособствует увеличению мощности работы мозга в десять тысяч раз и позволит проводить обмен данными с тысячами компьютеров по всему миру. Таким образом, новое поколение людей будет не только жить дольше, но и станет гораздо умнее, подчёркивает Курцвейл.

Чай каркаде оказался эликсиром молодости и бессмертия

Чай каркаде оказался эликсиром молодости и бессмертия

Ранее учёный Батин заявил о возможности нынешнего поколения дожить до бессмертия. Эксперт также рассказал об условиях, при которых это может случиться.

Обложка ©

Getty Images / Yoshiyoshi Hirokawa

Никита Осипов
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