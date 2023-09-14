Редкая филиппинская змея атаковала мужчину прямо в квартире в Москве
В Москве мужчину укусила редкая экзотическая змея, пострадавшего доставили в больницу. О случившемся пишет издание "Московский комсомолец" со ссылкой на свои источники.
Всё произошло накануне в доме на Южнобутовской улице. Филиппинская куфия атаковала мужчину прямо в квартире. Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежала змея и как оказалась в жилище. О состоянии потерпевшего не сообщается. Известно, что куфии ядовитые, в их рацион входят грызуны и лягушки.
Ранее жительница Перовской улицы на востоке Москвы обнаружила змею в собственной ванной. Пресмыкающееся обосновалось в стиральной машинке.
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