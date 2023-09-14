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14 сентября, 09:14

Редкая филиппинская змея атаковала мужчину прямо в квартире в Москве

В Москве мужчину укусила редкая экзотическая змея, пострадавшего доставили в больницу. О случившемся пишет издание "Московский комсомолец" со ссылкой на свои источники.

Всё произошло накануне в доме на Южнобутовской улице. Филиппинская куфия атаковала мужчину прямо в квартире. Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежала змея и как оказалась в жилище. О состоянии потерпевшего не сообщается. Известно, что куфии ядовитые, в их рацион входят грызуны и лягушки.

Названа самая прожорливая змея, съедающая добычу в 5 раз больше себя

Названа самая прожорливая змея, съедающая добычу в 5 раз больше себя

Ранее жительница Перовской улицы на востоке Москвы обнаружила змею в собственной ванной. Пресмыкающееся обосновалось в стиральной машинке.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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