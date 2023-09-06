Утро москвички началось с отлова чужой змеи в собственной ванной

Жительница Перовской улицы на востоке Москвы обнаружила змею в собственной ванной. По данным телеканала "360", пресмыкающееся обосновалось в стиральной машинке, но каким образом оно туда заползло — пока неизвестно.

Шокированная москвичка сразу обратилась за помощью в экстренные службы. Специалисты уже спешат на вызов в район Новогиреево.