Утро москвички началось с отлова чужой змеи в собственной ванной
"360": Москвичка обнаружила змею в стиральной машине
Жительница Перовской улицы на востоке Москвы обнаружила змею в собственной ванной. По данным телеканала "360", пресмыкающееся обосновалось в стиральной машинке, но каким образом оно туда заползло — пока неизвестно.
Шокированная москвичка сразу обратилась за помощью в экстренные службы. Специалисты уже спешат на вызов в район Новогиреево.
Ранее Лайф уже рассказывал о полутораметровой змее, которая терроризирует жителей московского ЖК. Есть версия, что чешуйчатая красотка уползла от своих хозяев, проживающих по соседству. На место прибыли спасатели и отловили змею, её дальнейшая судьба неизвестна.
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