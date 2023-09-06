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6 сентября, 11:17

Утро москвички началось с отлова чужой змеи в собственной ванной

"360": Москвичка обнаружила змею в стиральной машине

Жительница Перовской улицы на востоке Москвы обнаружила змею в собственной ванной. По данным телеканала "360", пресмыкающееся обосновалось в стиральной машинке, но каким образом оно туда заползло — пока неизвестно.

Шокированная москвичка сразу обратилась за помощью в экстренные службы. Специалисты уже спешат на вызов в район Новогиреево.

Названа самая прожорливая змея, съедающая добычу в 5 раз больше себя

Названа самая прожорливая змея, съедающая добычу в 5 раз больше себя

Ранее Лайф уже рассказывал о полутораметровой змее, которая терроризирует жителей московского ЖК. Есть версия, что чешуйчатая красотка уползла от своих хозяев, проживающих по соседству. На место прибыли спасатели и отловили змею, её дальнейшая судьба неизвестна.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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