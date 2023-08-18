Ползает по дверям, стенам и во дворе: В Москве полутораметровая змея терроризирует жителей ЖК
Mash: В Москве жители ЖК на Шаболовке обнаружили в доме полутораметровую змею
В Москве в ЖК на Шаболовке местные жители не на шутку перепугались из-за того, что по их дому "разгуливала" золотистая змея длиной в полтора метра. Её заметили ползающей по дверям, стенам и даже во дворе дома, пишет Mash.
Золотистая полутораметровая змея облюбовала дверь одной из квартир в ЖК на Шаболовке. Видео © t.me / Mash
По данным телеграм-канала, есть версия, что змея уползла от своих хозяев, проживающих в этом же жилищном комплексе. На место выехали спасатели.
А ранее Лайф писал, что змея укусила пенсионерку в Сергиевом Посаде. Женщину доставили в больницу. Предположительно, её атаковала гадюка.
Unsplash / Meg Jerrard