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18 августа, 20:55

Ползает по дверям, стенам и во дворе: В Москве полутораметровая змея терроризирует жителей ЖК

Mash: В Москве жители ЖК на Шаболовке обнаружили в доме полутораметровую змею

В Москве в ЖК на Шаболовке местные жители не на шутку перепугались из-за того, что по их дому "разгуливала" золотистая змея длиной в полтора метра. Её заметили ползающей по дверям, стенам и даже во дворе дома, пишет Mash.

Золотистая полутораметровая змея облюбовала дверь одной из квартир в ЖК на Шаболовке. Видео © t.me / Mash

По данным телеграм-канала, есть версия, что змея уползла от своих хозяев, проживающих в этом же жилищном комплексе. На место выехали спасатели.

Змея наказала уснувшего в лесу грибника

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А ранее Лайф писал, что змея укусила пенсионерку в Сергиевом Посаде. Женщину доставили в больницу. Предположительно, её атаковала гадюка.

Обложка ©

Unsplash / Meg Jerrard

Анатолий Симоненко
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