Систему теплоснабжения Москвы перевели на минимальные параметры работы

В связи с потеплением система теплоснабжения Москвы переведена на минимальные параметры работы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"В связи с повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" (Московская объединённая энергетическая компания. — Прим. Life.ru) перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции", — рассказал он.

Так, на данный момент температура сетевого носителя составляет 75–77 градусов — минимум столько требуется, чтобы нагреть горячую воду до нормативных 60 градусов. Что касается завершения отопительного сезона, то соответствующее решение будет приниматься исходя из погоды.

Бирюков отметил, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования нагрева внутридомового отопления и виной тому значительные суточные колебания температуры. Кроме того, свою роль здесь может сыграть даже сторона здания: например, на солнечной может ощущаться избыточный нагрев.