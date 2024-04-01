В Москве стартовал сезон летних веранд

В Москве стартует сезон летних веранд, на данный момент к использованию готово уже около 400 сезонных конструкций. Об этом говорится на сайте мэра столицы. Всего же в городе насчитывается более 3,7 тысячи летних кафе.

Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, все подобные заведения подлежат строгому учёту и должны вноситься в специальный перечень, в котором содержится информация о расположении и площади сезонных веранд.

"Особое внимание мы уделяем правомерности их установки. Кафе должны располагаться в соответствии с границами и площадью, указанными в схеме, а также с соблюдением ряда других требований", — добавил он.

Веранды очень популярны в столице, и в тёплое время года 12 улиц в центре превращаются в по-настоящему гастрономические. По словам руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, среди них Камергерский переулок, Кузнецкий Мост и Большая Никитская, которые становятся самостоятельными точками притяжения для жителей и туристов. А власти, в свою очередь, помогают развивать летние кафе. К слову, с 2010 года их число выросло в три раза.