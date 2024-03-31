Синоптик рассказал, когда в Москве растает весь снег

За последние сутки уровень сугробов в Москве уменьшился на три сантиметра, а постоянный снежный покров сойдёт к 4 апреля. Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Постоянный снежный покров в Москве сойдёт к 4 апреля <...> За минувшие сутки сугробы в Москве на опорной метеостанции ВДНХ сдулись на 3 сантиметра и составляют 8 сантиметров, что в 3 раза меньше, в Тушине столько же, на Балчуге — 2 сантиметра, МГУ — 1 сантиметр", — отметил метеоролог.

Синоптик добавил, что в Подмосковье снег сошёл в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, подмосковной Коломне, Серпухове, Кашире. А самый высокий уровень снежного покрова фиксируется в Михайловском и Ново-Иерусалиме, его высота составляет 10 и 7 сантиметров соответственно.