Синоптик рассказал, когда в Москве растает весь снег
Синоптик Тишковец: Снег в Москве сойдёт к 4 апреля
За последние сутки уровень сугробов в Москве уменьшился на три сантиметра, а постоянный снежный покров сойдёт к 4 апреля. Об этом говорится в прогнозе ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"Постоянный снежный покров в Москве сойдёт к 4 апреля <...> За минувшие сутки сугробы в Москве на опорной метеостанции ВДНХ сдулись на 3 сантиметра и составляют 8 сантиметров, что в 3 раза меньше, в Тушине столько же, на Балчуге — 2 сантиметра, МГУ — 1 сантиметр", — отметил метеоролог.
Синоптик добавил, что в Подмосковье снег сошёл в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, подмосковной Коломне, Серпухове, Кашире. А самый высокий уровень снежного покрова фиксируется в Михайловском и Ново-Иерусалиме, его высота составляет 10 и 7 сантиметров соответственно.
Ранее москвичам сообщили о рекордно тёплой погоде на время этих выходных. Благодаря приходу тёплого сектора атлантического циклона столбик термометра поднимется до +15 градусов. Воздух в эту субботу прогреется до +11...+13 градусов, по области термометры покажут от +9 до +14, ветер западный, 5–10 м/с.
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