Репетиция майских праздников: Москвичам рассказали о рекордно тёплой погоде на этих выходных Синоптик Леус сообщил, что в Москве и области температура поднимется до +15° 30 марта, 07:45 Москву ждут тёплые выходные. Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Московский регион ожидают по-настоящему весенние выходные. Об этом рассказал в своём телеграм-канале синоптик Михаил Леус. Благодаря приходу тёплого сектора атлантического циклона столбик термометра поднимется до +15 градусов.

"Сегодня столичный регион останется под влиянием тёплого сектора атлантического циклона и солнечные лучи заметно повысят показания термометров, ну а небольшие дожди будут возможны лишь в вечерние и ночные часы", — пояснил он.

В Москве, по словам Леуса, воздух в эту субботу прогреется до 11° – 13°, по области термометры покажут от плюс 9° до плюс 14°, ветер западный, 5 – 10 м/с. Атмосферное давление начнёт расти и достигнет отметки в 745 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. В воскресенье, 31 марта, ожидается 14° – 16°, осадки маловероятны.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что 1 и 2 апреля станут самыми тёплыми в Москве за 73 года: жителей и гостей столицы ожидает буквально майское тепло. Воздух может прогреться до +21 градуса.

Авторы Татьяна Миссуми