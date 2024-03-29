В Москву на месяц раньше придёт майское тепло

1 и 2 апреля станут самыми тёплыми в Москве за 73 года: жителей и гостей столицы буквально ожидает майское тепло. Воздух может прогреться до +21 градуса. Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник и вторник москвичей ждёт майское тепло, которого не было последние 73 года. И это не первоапрельская шутка: 1 и 2 апреля, в условиях антициклональной малооблачной погоды, по ночам уже не ниже +5... +10, а днём воздух станет прогреваться до небывалых +16... +21 градуса настоящего весеннего тепла", — поделился Тишковец.