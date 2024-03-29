В Москву на месяц раньше придёт майское тепло
Синоптик Тишковец: В начале апреля в Москве ожидается 21 градус тепла
1 и 2 апреля станут самыми тёплыми в Москве за 73 года: жителей и гостей столицы буквально ожидает майское тепло. Воздух может прогреться до +21 градуса. Об этом сообщил РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник и вторник москвичей ждёт майское тепло, которого не было последние 73 года. И это не первоапрельская шутка: 1 и 2 апреля, в условиях антициклональной малооблачной погоды, по ночам уже не ниже +5... +10, а днём воздух станет прогреваться до небывалых +16... +21 градуса настоящего весеннего тепла", — поделился Тишковец.
Синоптик добавил, что в эти дни будут побиты рекорды 1983 и 1951 годов, когда метеорологи фиксировали температуру до +17,8 и +17,4.
Напомним, что в Москву уже пришла не только календарная весна, но и астрономическая и метеорологическая. Однако пробуждение природы — это тяжёлое время для аллергиков. С таянием снега в столице начинается цветение главных аллергенов: ольхи, лещины, вербы и ивы.
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