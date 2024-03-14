Синоптик Тишковец: В Москве на неделю раньше наступила метеорологическая весна

На неделю раньше, чем положено, в Москве наступила метеорологическая весна. В четверг, 14 марта, в столице начинается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вчера среднесуточная температура в Москве оставалась в статусе метеозимы и составила минус 0,6. Столбик минимального термометра в столице за минувшую ночь опустился до минус 4,2, днём воздух прогреется до плюс 6, а значит, средняя температура за сутки превысит нуль", — рассказал синоптик в телеграм-канале.

Весна в столицу пришла на неделю раньше положенного по климату, подчеркнул метеоролог.