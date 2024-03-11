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11 марта, 07:59

Метеоролог рассказал, когда в Москву придёт настоящая весна

Синоптик Тишковец: Метеорологическая весна придёт в Москву 15 марта

Зима хоть и с неохотой, но оставляет жителей Москвы следующему времени года. Стало известно, что метеорологическая весна возьмёт своё начало уже в эту пятницу — 15 марта. Несмотря на это, снежный покров будет с нами ещё месяц. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Начало метеорологической весны в Москве, по всей видимости, всё-таки условно, но будет положено уже 15 марта — за 5–6 суток до астрономической (20 марта) и климатической (21 марта) весны. Снежный покров в столице полностью сойдёт лишь к середине апреля", — сообщает синоптик в своем telegram-канале.

Казалось бы, поводы для радости появились, однако не всё так просто. Тишковец также сообщил, что стоит ожидать возвращения холодов с арктическими вторжениями и снежными зарядами. Более того, по словам синоптика, со вторника до пятницы включительно мы все будем под влиянием антициклона, по прошествии которого вернётся солнце без осадков.

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Раннее сообщалось, что погода в Москве отстаёт от календаря примерно на неделю. По мнению синоптика, будет преобладать антициклональный тип погоды, а это означает, что сильных снегопадов не будет.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Новосильцев Артур

Каринэ Гевондян
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