Метеоролог рассказал, когда в Москву придёт настоящая весна

Зима хоть и с неохотой, но оставляет жителей Москвы следующему времени года. Стало известно, что метеорологическая весна возьмёт своё начало уже в эту пятницу — 15 марта. Несмотря на это, снежный покров будет с нами ещё месяц. Такой прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Начало метеорологической весны в Москве, по всей видимости, всё-таки условно, но будет положено уже 15 марта — за 5–6 суток до астрономической (20 марта) и климатической (21 марта) весны. Снежный покров в столице полностью сойдёт лишь к середине апреля", — сообщает синоптик в своем telegram-канале.

Казалось бы, поводы для радости появились, однако не всё так просто. Тишковец также сообщил, что стоит ожидать возвращения холодов с арктическими вторжениями и снежными зарядами. Более того, по словам синоптика, со вторника до пятницы включительно мы все будем под влиянием антициклона, по прошествии которого вернётся солнце без осадков.