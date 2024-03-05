Врач рассказала, при какой погоде повышается вероятность инсульта
Врач Беляева: Большее количество инсультов происходит при уменьшении температуры
Температурные перепады могут приводить к ощутимым ударам по физическому состоянию, в том числе к инсультам, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" врач общей практики Мария Беляева.
Правда, она уточнила, что повышение вероятности инсульта на фоне погодных колебаний остаётся в области противоречий для медицинского сообщества. Однако есть множество данных о том, что большинство инсультов случается при уменьшении температуры, а не при повышении. Также они чаще происходят при усилении ветра. Возможно, дело в разнице атмосферного давления. Поэтому за своим состоянием при любой погоде нужно тщательно следить.
"Нужно следить за артериальным давлением и вовремя принимать назначенные препараты, регулярно проходить обследования, избегать вредных привычек, уменьшить количество стресса, ввести в привычку качественный отдых, лёгкую физическую активность, особенно на свежем воздухе", — посоветовала Беляева.
Ранее врач предупредила, что зевота — это признак смертельно опасных заболеваний, в том числе эпилепсии, рассеянного склероза или инсульта.
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