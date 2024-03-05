Врач рассказала, при какой погоде повышается вероятность инсульта

Температурные перепады могут приводить к ощутимым ударам по физическому состоянию, в том числе к инсультам, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" врач общей практики Мария Беляева.

Правда, она уточнила, что повышение вероятности инсульта на фоне погодных колебаний остаётся в области противоречий для медицинского сообщества. Однако есть множество данных о том, что большинство инсультов случается при уменьшении температуры, а не при повышении. Также они чаще происходят при усилении ветра. Возможно, дело в разнице атмосферного давления. Поэтому за своим состоянием при любой погоде нужно тщательно следить.