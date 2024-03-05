Регион

Уведомления отключены

5 марта, 01:50

Врач рассказала, при какой погоде повышается вероятность инсульта

Врач Беляева: Большее количество инсультов происходит при уменьшении температуры

Температурные перепады могут приводить к ощутимым ударам по физическому состоянию, в том числе к инсультам, рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" врач общей практики Мария Беляева.

Правда, она уточнила, что повышение вероятности инсульта на фоне погодных колебаний остаётся в области противоречий для медицинского сообщества. Однако есть множество данных о том, что большинство инсультов случается при уменьшении температуры, а не при повышении. Также они чаще происходят при усилении ветра. Возможно, дело в разнице атмосферного давления. Поэтому за своим состоянием при любой погоде нужно тщательно следить.

"Нужно следить за артериальным давлением и вовремя принимать назначенные препараты, регулярно проходить обследования, избегать вредных привычек, уменьшить количество стресса, ввести в привычку качественный отдых, лёгкую физическую активность, особенно на свежем воздухе", — посоветовала Беляева.
Звезда "Дома-2" Алексей Авдеев потерял речь после инсульта и теперь общается записками
Звезда "Дома-2" Алексей Авдеев потерял речь после инсульта и теперь общается записками

Ранее врач предупредила, что зевота — это признак смертельно опасных заболеваний, в том числе эпилепсии, рассеянного склероза или инсульта.

Обложка ©

shutterstock

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров